Vosges

Visite découverte du jardin de la grande They Le jardin de la grande They, 3 juin 2023, They-sous-Montfort. Visite découverte du jardin de la grande They 3 et 4 juin Le jardin de la grande They entrée libre Visite libre ou guidée du jardin de la Grande They. Samedi après-midi : présence de Mr Pierrat de l’association « oiseaux nature » pour un atelier : « Reconnaître les oiseaux du jardin par leur chant » . Le jardin de la grande They 450 rue de la grande They 88800 They sous Montfort They-sous-Montfort 88800 Vosges Grand Est 0768334983 Jardin privé en création depuis une quinzaine d’années, situé au pied des collines, planté de nombreux arbres fruitiers et d’agrément, arbustes, fleurs vivaces et annuelles, d’une superficie de environ 5000m². Des haies séparent différents espaces : jardin blanc, verger de basses tiges, potager, jardin de grand-mère, verger hautes tiges, plates-bandes fleuries, buis taillés. Les musiques de notre jardin sont celles du murmure de l’eau du bassin et du ruisseau qui le traverse. Egalement celle du chant des nombreux oiseaux . Premier prix au concours des jardins potagers 2021 organisé par Agrivair et Nestlé Terre d’O. un parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 C Kneip©

