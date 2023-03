Ouverture exceptionnelle du jardin de la Fontaine Le Jardin de la Fontaine, 3 juin 2023, Saint-Julien-de-Civry.

Ouverture exceptionnelle du jardin de la Fontaine 3 et 4 juin Le Jardin de la Fontaine 5€ au profit de l’association « Jardins et Santé » | Gratuit -12 ans

Aussi connu sous le nom du jardin des 1001 fleurs, il regorge de plantes, dont certaines que vous n’avez peut-être jamais vues auparavant. Harm van Duin et Jay-Henry Kester y travaillent depuis les années 1994. Une belle pièce d’eau et un ‘temple’ complètent ce petit paradis, si bien caché derrière une des maison typiquement brionnaise.

À noter : Nous proposons un passe-partout à 15€ qui vous permet de profiter de 3 jardins en plus du Jardin de la Fontaine:

Le Jardin de la Maison Marais / Le Potager de la Semence (Charolles),

Le Jardin et le potager du château de Vaulx (Saint-Julien-de-Civry),

Le Jardin du Manoir des Gays (Saint-Igny-de-Vers).

Le Jardin de la Fontaine Le Bourg, 71800 Saint Julien-de-Civry Saint-Julien-de-Civry 71800 Moulin de Cachot Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Situé en plein cœur du beau village de Saint Julien-en-Civry , le jardin de la Fontaine est né deux fois… dès l’acquisition de la maison, en 1994, ses propriétaires ont acheté et planté mais le temps des vacances terminées, le jardin redevenait sauvage. C’est depuis 2007 que ce jardin de vacances est devenu un jardin à leur image. La structure assez formelle du jardin reprenait celle des jardins à la Française et délibérément, gazon et buis laissèrent la place à des plantations abondantes, plus souples et informelles…certains buis furent autorisés à pousser plus librement afin de mettre en valeur les compositions inattendues de vivaces, annuelles, bulbes et graminées parmi lesquelles quelques herbes dites « mauvaises » ont droit de cité afin d’offrir un jardin changeant et poétique dans le cadre du bâti ancien… Grandes places de parking à côté de la maison.

© Emiel van den Berg