Visite du jardin Le Jardin de la Folie Hubert, 3 juin 2023, Meung-sur-Loire. Visite du jardin 3 et 4 juin Le Jardin de la Folie Hubert Gratuit pour les moins de 18 ans Venez découvrir ce jardin aux multiples variétés botaniques. Le Jardin de la Folie Hubert 41 route des Marais, 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire Ce parc classé de deux hectares, avec des arbres tricentenaire et des collections de plantes en particulier des fuchsias, entoure le magnifique manoir du même nom datant du XVIIe siècle. Arbres majestueux, bassins d’eau des Mauves, mais aussi jardins présentant des collections de fuchsias, d’orchidées, de cactées, de plantes méditerranéennes et quelques surprises. Vous y trouverez des variétés surprenantes, avec des fleurs de moins d’un demi centimètre et voir pour certaines de quelques millimètres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

