Visite du jardin de la Doue Le jardin de la Doue de Châteaubernard, 3 juin 2023, Châteaubernard. Visite du jardin de la Doue 3 et 4 juin Le jardin de la Doue de Châteaubernard

Entrée libre

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap visuel;handicap moteur vi;mi Le jardin de la Doue de Châteaubernard 4 Place Raymond Buzin 16100 Châteaubernard Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

0673450544 Ce jardin dispose d’espaces ouverts, inspirés de la Méditerranée avec des oliviers, qui contrastent avec des massifs denses en végétation autour d’une fontaine. Il agrémente une maison traditionnelle de style charentais. Visite commentée du jardin.

