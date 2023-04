Visite libre Le jardin de La Chapelle en bois – Sebourg Sebourg Catégories d’Évènement: Nord

Visite libre Le jardin de La Chapelle en bois – Sebourg, 3 juin 2023, Sebourg. Visite libre 3 et 4 juin Le jardin de La Chapelle en bois – Sebourg Entrée libre Visite libre. Amenagé depuis 1984 au fil de l inspiration de deux jardiniers amateurs. Jardin de 2400 m2, structuré par des haies basses. Il se decouvre au cours de la flanerie : des plantes vivaces côtoient rosiers, graminées, arbustes…Un bassin bien que securisé pour les enfants s intègre harmonieusement au jardin, accueillant les libellules et les oiseaux assoiffés..

La seconde partie est consacrée au potager avec ses arbustes à petits fruits, sa collection de tomates anciennes multicolores et ses arbres fruitiers…Les methodes de culture s’accordent avec la protection de la vie sauvage : insectes et oiseaux. Le jardin de La Chapelle en bois – Sebourg 59990 SEBOURG, 58, route départementale 50 Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France 0637895742 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©SAMYN Marc et Nicole

