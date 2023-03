VISITE LIBRE DU JARDIN DE LA BASSE FONTAINE Le Jardin de la Basse Fontaine Puyméras Catégories d’Évènement: Puyméras

VISITE LIBRE DU JARDIN DE LA BASSE FONTAINE Le Jardin de la Basse Fontaine, 3 juin 2023, Puyméras. VISITE LIBRE DU JARDIN DE LA BASSE FONTAINE 3 et 4 juin Le Jardin de la Basse Fontaine Entrée: 5 € gratuit pour les moins de 16 ans VISITE DU JARDIN DE LA BASSE FONTAINE Visite libre en famille duj ardin d’une superficie de 6000 m2, parmi les fruitiers, l’oliveraie, le potager etc. Découverte des collections de plantes grasses (400 espèces), d’outils anciens liés au jardin, des animaux de basse cour.

Les enfants pourront s’occuper dans l’espace qui leur est réservé pendant que les parents pourront flâner parmis les artisans et les exposants de produits locaux. VOL LIBRE DE ARAS Organisé par des propriétaires passionnés. Le Jardin de la Basse Fontaine 675 Chemin de Sainte Jalle 84110 Puyméras Puyméras 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0638643782 http://www.lejardindelabassefontaine.com Jardin paysager au pied du Ventoux réalisé par un paysagiste comportant : Serre d’acclimatation, verger d’oliviers, bassin à carpes, animaux de basse cour, parc à tortues, nombreuses espèces de plantes vivaces, collection d’outils anciens, aire de jeux pour les enfants, Accès parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©jardin de la Basse Fontaine

Lieu Le Jardin de la Basse Fontaine Adresse 675 Chemin de Sainte Jalle 84110 Puyméras Ville Puyméras Departement Vaucluse

