découverte du jardin d’artiste de jocelyne et victor caniato Le jardin de Jocelyne et Victor, 3 juin 2023, Brindas. découverte du jardin d’artiste de jocelyne et victor caniato 3 et 4 juin Le jardin de Jocelyne et Victor 3 € l’entrée et gratuit pour les moins de 18 ans Jocelyne et victor vous proposent une visite libre de leur jardin d’art, où, dans un écrin de verdure vivent des œuvres d’art pérennes. Certaines de ces œuvres sont sonores. L’une d’entre elle se trouve sur la partie haute du jardin. Elle est composée de 9 étoiles géantes sculptées sur un sol tourmenté. Cette installation évoque à la fois une chute poétique d’objets célestes et la mémoire des champs de bataille de la grande guerre. A cet endroit, un dispositif musical crée par le compositeur Joël Berger, qui, inspiré par le souffle d’un vieux 78 tours de la Bohème de Giacomo Puccini, permet à chaque étoile d’émettre des sonorités électroacoustiques. Liées à la narration de l’œuvre, les partitions sont fractionnées dans le temps par des sons, des silences et des fragments de chant Lyrique. Le jardin de Jocelyne et Victor 86, route de Saint-Irénée, 69630 Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Brindas 69630 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 72 16 41 70 http://le-jardin-de-jocelyneetvictor.com Ce jardin privé de 3000 m² a été conçu en 2001 par l’artiste Victor Caniato comme une oeuvre d’art. S’intégrant dans la perspective des monts du Lyonnais, il se présente sous la forme d’espaces sculptés qui racontent l’amour, les bonheurs et les peines de la vie. Ouvert sur RDV. Bus TCL n°11. Arrêt : « Chemin des Vieures » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©BORNER Danyel

