Le jardin de jeannot

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Jardin de jeannot

Entrée libre 4euros avec visite guidée

Jardin privé paysager d'inspiration orientale 2ha .un parcours où les plantes cultivées se melangent aux sauvages,dans le respect des couleurs et de la biodiversite La grande guincheliere La grande guincheliere 49280 la tessoualle La Tessoualle Maine-et-Loire

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T06:30:00 2022-06-05T09:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T19:00:00

