Visite d’un jardin cultivé au naturel Le jardin de Jan, 2 juin 2023, Branceilles. Visite d’un jardin cultivé au naturel 2 – 4 juin Le jardin de Jan Entrée : 3,50€, gratuit pour les enfants. Visite réservée aux scolaires le vendredi, visite libre le samedi et le dimanche. Le jardin de Jan 350 chemin de Crouchat, 19500 Branceilles Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 04 14 38 13 Ce lieu, planté d’arbres d’ornement, de fruitiers et d’arbustes, résulte de l’évolution d’une surface agricole (légumes et aromatiques AB) en un espace de présentation de vivaces qui s’est petit à petit structuré en jardin. Une vingtaine de massifs proposent de très nombreuses vivaces souvent méconnues, que Jan a, pour la plupart, elle-même cultivées. Superficie : 5 000 m2 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

