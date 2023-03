Découverte d’un jardin romantique Le Jardin de Ginette Beynac Catégories d’Évènement: Beynac

Haute-Vienne

Découverte d’un jardin romantique Le Jardin de Ginette, 2 juin 2023, Beynac. Découverte d’un jardin romantique 2 – 4 juin Le Jardin de Ginette Entrée : 4€, gratuit -16 ans. Déambulation libre dans le jardin les trois jours. Le Jardin de Ginette 2 rue du Lavoir, 87700 Beynac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 70 14 16 http://www.lejardindeginette.com Situé au centre du bourg, ce jardin d’aspect romantique à l’anglaise de 3000 m2 est un mélange subtil d’arbustes, rosiers, clématites (environ 50 variétés), nombreux hydrangeas, graminées, vivaces… intéressant toute l’année. Accès handicapés par une allée, animaux non autorisés Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © DRAC SB

