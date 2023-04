Visite du jardin Le jardin de Folcuin, 2 juin 2023, Lobbes.

Visite du jardin 2 – 4 juin Le jardin de Folcuin

Le jardin de Folcuin est un jardin public d’inspiration médiévale géré par des bénévoles . Il est situé au pied de la plus ancienne église de Belgique qui fête cette année son 1200ème anniversaire .

Il comprend actuellement des carrés de plantes médicinales et aromatiques, un jardin fleuri, un jardin de fougères indigènes, une charmille et des fruitiers principalement en espaliers, des parterres de fleurs et de nombreux aménagements naturels .

Havre de paix et de ressourcement au centre du village de Lobbes, le jardin de Folcuin est un jardin où il fait bon flâner au gré des saisons .

Activités proposées :

• Activités proposées le dimanche 4 juin 2023 ;

• Présence de bénévoles dans le jardin le dimanche de 14h à 17h pour renseigner les visiteurs ; • Présence d’un stand Nature et Progrès avec la librairie jardinage de 14h à 17h ;

• Echange de plantes, semences… à 14h ;

• Visite guidée à 15h30 ;

• Animation pour enfants à 15h .

La visite guidée et l’échange de plantes se feront uniquement sur inscription : jardindefolcuin@yahoo .fr Toutes les informations précises se trouvent sur le site http://www .collegialelobbes .be

Le jardin de Folcuin Rue de l'église, 1 6540 Lobbes Lobbes 6540 Hainaut Wallonie http://www.collegialelobbes.be

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

