De ferme en ferme : Jardin de Didier

Saint-Georges-Lagricol

De ferme en ferme : Jardin de Didier
2023-04-29 – 2023-04-30
Le Jardin de Didier Lachaud
Saint-Georges-Lagricol
Haute-Loire

2023-04-29 – 2023-04-30

Le Jardin de Didier Lachaud

Saint-Georges-Lagricol

Haute-Loire . Une cueillette ouverte au public pour ramasser vous-même vos fruits rouges et vos légumes.

A cette occasion, venez planter un pied de tomate pour le voir grandir sur l’exploitation pendant l’été. contact@lejardindedidier.com +33 6 30 05 54 95 https://www.lejardindedidier.com/ Le Jardin de Didier Lachaud Saint-Georges-Lagricol

