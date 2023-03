Visite découverte du jardin de curé Le jardin de curé Ressons-le-Long Catégories d’Évènement: Aisne

Visite découverte du jardin de curé Le jardin de curé, 2 juin 2023, Ressons-le-Long. Visite découverte du jardin de curé 2 – 4 juin Le jardin de curé Autour de l’Église Saint Georges, a été créé un jardin de curé. Vous y trouverez des légumes, des fruits des fleurs pour bouquets et des plantes médicinales. Le jardin de curé Espace st Georges 02290 Ressons-le-Long Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France Autour de l’Église Saint Georges, a été créé un jardin de curé. Vous y trouverez des légumes, des fruits des fleurs pour bouquets et des plantes médicinales. parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©commune de Ressons-le-Long

