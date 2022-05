Le jardin de Colpach face au changement climatique Colpach, 3 juin 2022, Colpach-Bas.

Visite guidée par Patricia de Zwaef, Historienne de l’art. D’une superficie de 32ha, le domaine du château de Colpach est composé de trois parties : le parc forestier (avec son arboretum et son allée majestueuse de chênes bicentenaires), le parc agricole (avec ses prés et son verger) et le parc d’agrément (avec son réseau de promenades, son étang romantique et son potager). Cette dernière partie a connu deux périodes de création majeures : entre 1870 et 1900 avec le baron de Marches et le peintre Munkacsy, puis entre 1917 et 1928 avec Aline et Émile Mayrisch. Nous verrons comment, dans le respect de ce patrimoine paysager, le Centre de Réhabilitation du Château de Colpach a pu adapter sa manière de jardiner, aménager le parc forestier et le débit de la rivière, mais aussi introduire les énergies renouvelables sur le site pour faire face aux problématiques du réchauffement climatique et des fortes pluies. Au travers de plusieurs cartes historiques des XVIIIe et XIXè siècles et en s’appuyant sur les cartes actuelles (Natura 2000, les zones inondables), l’historienne de l’art Patricia De Zwaef vous guidera dans le parc pour illustrer ces nouvelles pratiques. Quelques références artistiques et littéraires des hôtes prestigieux des lieux (Munkacsy, Maillol, Despiau, Bourdelle, André Gide, …) viendront ponctuer la visite.

Colpach 1 am Schlasspark L-8527 Colpach-Bas Canton Redange



