Le jardin de charme ——————- ### Ce jardin créé dans les années 90 présente de nombreuses espèces d’arbres, d’arbustes et de vivaces auxquelles se mêlent notamment une collection de rosiers anciens et de clématites. Au jardin d’ornement d’inspiration anglaise s’ajoutent un grand potager et un verger cultivés de manière naturelle.

4 €; gratuit pour les moins de 18 ans

Créé dans les années 1990, ce jardin propose plusiers milliers de vivaces, d'arbres et d'arbustes dans un cadre paysagé. Un grand potager et un verger l'accompagnent. Tout y est cultivé au naturel.

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

