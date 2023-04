Découverte du jardin de Charanozi Le jardin de Charanozi Barr Catégories d’évènement: Barr

Découverte du jardin de Charanozi Le jardin de Charanozi, 3 juin 2023, Barr. Découverte du jardin de Charanozi 3 et 4 juin Le jardin de Charanozi Autour de la maison des années 30, 15 ares de jardin en cours de construction. Venez découvrir les premiers aménagements et plantations de ce jardin qui fait la part belle à l’originalité . Le jardin de Charanozi 77 avenue des Vosges 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 0676764370 Des plantes connues et méconnues et les constructions uniques de Raph sont à découvrir. Places de parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

