Un endroit où le jardin « Fleurs bon » ! Le jardin de Chantal Moulins-sur-Céphons Catégories d’Évènement: Indre

Moulins-sur-Céphons

Un endroit où le jardin « Fleurs bon » ! Le jardin de Chantal, 3 juin 2023, Moulins-sur-Céphons. Un endroit où le jardin « Fleurs bon » ! 3 et 4 juin Le jardin de Chantal Ce jardin d’une vingtaine d’années s’étend sur 1700 m² environ. Vous trouverez des collections de rosiers, de nombreux hostas, différentes hémérocalles, des hydrangéas, nombreuses vivaces, arbustes, arbres, bassin, potager. Le jardin de Chantal La Haute Chaise 36110 Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire Début du jardin en 2000 avec la construction d’un bassin. Au fil des années le jardin s’est enrichi de nombreuses plantes : environ 200 rosiers, collections d’hémérocalles, hostas, hydrangéas, beaucoup de vivaces, quelques décos pour agrémenter le tout. Un jardin de passion. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Chantal Charpentier

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Moulins-sur-Céphons Autres Lieu Le jardin de Chantal Adresse La Haute Chaise 36110 Moulins-sur-Céphons Ville Moulins-sur-Céphons Departement Indre Lieu Ville Le jardin de Chantal Moulins-sur-Céphons

Le jardin de Chantal Moulins-sur-Céphons Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins-sur-cephons/

Un endroit où le jardin « Fleurs bon » ! Le jardin de Chantal 2023-06-03 was last modified: by Un endroit où le jardin « Fleurs bon » ! Le jardin de Chantal Le jardin de Chantal 3 juin 2023 Le jardin de Chantal Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons

Moulins-sur-Céphons Indre