Visite libre du jardin « de campagne en ville » Nouveau Le jardin « de campagne en ville » Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visite libre du jardin « de campagne en ville » Nouveau Le jardin « de campagne en ville », 3 juin 2023, Pontoise. Visite libre du jardin « de campagne en ville » Nouveau 3 et 4 juin Le jardin « de campagne en ville » Composé d’ilôts thématiques, ce jardin sent bon les arômes, les euphorbes et les heuchères. Outre les fleurs et plantes, passé un 2e enclos, vous y découvrirez des moutons, des poules et une chèvre, tout cela dans une joyeuse ambiance Le jardin « de campagne en ville » 76 boulevard Jacques Tête 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©DR

Détails Catégories d’Évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Le jardin « de campagne en ville » Adresse 76 boulevard Jacques Tête 95300 Pontoise Ville Pontoise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Le jardin « de campagne en ville » Pontoise

Le jardin « de campagne en ville » Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Visite libre du jardin « de campagne en ville » Nouveau Le jardin « de campagne en ville » 2023-06-03 was last modified: by Visite libre du jardin « de campagne en ville » Nouveau Le jardin « de campagne en ville » Le jardin « de campagne en ville » 3 juin 2023 Le jardin « de campagne en ville » Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise