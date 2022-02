Le Jardin de Bouquet Le jardin de Bouquet Barr Catégories d’évènement: Barr

Le Jardin d’origine a été créé fin XIXème par le Dr Muller Apfel. Après de longues années d’abandon, nous avons pû remettre en valeur les vieux massifs de buis et la vieille glycine. Pour donner un petit coup de jeune à ce jardin, nous avons intercalé différents arbres fruitiers locaux: mirabelles, quetsches, coings, pommes, poires, cerises, reines-claudes. Sur la parcelle adjacente, nous avons créé un potager en permaculture en modifiant les planches sur une demi-douzaine d’années.

entrée libre

Découverte d’un jardin d’agrément en plein centre-ville. Le jardin de Bouquet 9 rue des Cigognes, Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr Bas-Rhin

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

