Pour le découvrir, rendez-vous Square Berthe Morisot. Le groupe des jardiniers se retrouve tous les Mardi à 14h30 à l’Association des Habitants des Fontaines au 4 Allée Monteverdi pour un temps d’échange puis rejoint ensuite le jardin. N’hésitez pas a venir les rencontrer, ils se feront un plaisir de vous faire visiter et vous expliquer le fonctionnement. Les enfants sont invités à venir accompagnés d’un adulte. Un jardin partagé, ouvert et accessible. Jardin de Berthe 47.36656547914986, 0.7123887409929973 Tours Les Fontaines Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T14:30:00 2021-08-03T16:30:00;2021-08-10T14:30:00 2021-08-10T16:30:00;2021-08-17T14:30:00 2021-08-17T16:30:00;2021-08-24T14:30:00 2021-08-24T16:30:00;2021-08-31T14:30:00 2021-08-31T16:30:00

