Difficile de dissocier ce jardin de 1 500 m² de cette charmante maison majestueuse qui ne faisait autrefois qu’une avec le moulin sous l’église. Le jardin se compose de cette grande allée bordée de vivaces, un grand parc arboré traversé par la rivière qui lui donne un charme incomparable. Artistes exposés : Stella Gill Esteban (Artiste numérique) Fabienne Meka (Photographe) Virginie Jacquette (Sculptrice sur fer) Gérard Paturel (Céramiste)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

