Valmondois Jardin de Bernard et Magaly Val-d'Oise, Valmondois Le jardin de Bernard et Magaly Jardin de Bernard et Magaly Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Le jardin de Bernard et Magaly Jardin de Bernard et Magaly, 5 juin 2021-5 juin 2021, Valmondois. Le jardin de Bernard et Magaly

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin de Bernard et Magaly

Difficile de dissocier ce jardin de 1 500 m² de cette maison majestueuse et charmante qui ne faisait autrefois qu’une avec le moulin sous l’église.Le jardin se compose de cette grande allée bordée de vivaces, un grand parc arboré traversé par la rivière qui lui donne un charme incomparable. Artistes exposés :

– Alain Hartmann (peintre, sculpteur)

– Alain Jacomy (mobiles et installations végétales)

– Brigitte Romaszko (céramiste)

– Marie-Christine Cambon (dessinatrice, peintre)

Entrée libre

Visite du superbe jardin de Bernard et Magali et exposition d’un collectif d’artistes Jardin de Bernard et Magaly 5 chemin du Moulin sous l’Église 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Jardin de Bernard et Magaly Adresse 5 chemin du Moulin sous l'Église 95760 Valmondois Ville Valmondois