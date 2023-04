Rendez-vous au Jardin de Balata Le jardin de balata Fort-de-France Catégories d’Évènement: Fort de France

Rendez-vous au Jardin de Balata Le jardin de balata, 3 juin 2023, Fort-de-France. Rendez-vous au Jardin de Balata Samedi 3 juin, 14h30 Le jardin de balata prix d’une entrée normale, nombre de places limitées. Dans le cadre des Rendez-vous au jardin, le Jardin de Balata a le plaisir d’organiser 4 concerts de 20min chacun pour les visiteurs.

Voici les horaires des concerts :

14h30

15h15

16h00

Le jardin de balata Balata 10 km, route de Balata, Fort-de-France, Martinique, Martinique Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 05 96 64 48 73 http://www.jardindebalata.com

