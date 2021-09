Lille Le Grand Sud Lille, Nord Le Jardin d’Automne Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

du vendredi 19 novembre au samedi 20 novembre à Le Grand Sud

Après un week-end au Jardin des Plantes début septembre, tous les amateurs de musique électro, de house et de techno se retrouvent au GRAND SUD pour une version automnale du jardin électronique dont le line-up s’enrichit de jour en jour (Chris Liebing, The Hacker…) Horaires : 22h > 06h ven & sam

25/20 euros

