Le jardin d'Augustin Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le jardin d'Augustin Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Tout en cherchant une solution, il va vous faire visiter en musique son jardin dont il est si fier, et vous faire découvrir des fruits, des fleurs, des couleurs et des odeurs. Augustin le jardinier se désespère. Sa fleur préférée, Isabelle, dépérit. Il ne sait plus quoi faire pour lui redonner le sourire. Pour les enfants à partir de 1 an communication.flibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 74 Tout en cherchant une solution, il va vous faire visiter en musique son jardin dont il est si fier, et vous faire découvrir des fruits, des fleurs, des couleurs et des odeurs. Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

Lieu Aix-en-Provence Adresse Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône