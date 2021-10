Versailles Carré à la farine Versailles, Yvelines Le jardin d’art Carré à la farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le jardin d’art Carré à la farine, 10 janvier 2022, Versailles. Le jardin d’art

du lundi 10 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à Carré à la farine

Pour cette nouvelle année 2022, l’association Art, en partenariat avec Art Ness Paris, propose une exposition lumineuse d’artistes internationaux. Cette exposition intitulée ” Le jardin d’art” embrasse des couleurs festives. Site internet : [artpassion2021.com](https://www.artpassion2021.com/) Facebook : Art Passion Instagram : [Association Art Passion 2021](https://www.instagram.com/association_art_passion2021/)

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

L’association Art, en partenariat avec Art Ness Paris, propose une exposition lumineuse d’artistes internationaux. Carré à la farine 70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-10T11:00:00 2022-01-10T18:00:00;2022-01-11T11:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T11:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T11:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T11:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T11:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T11:00:00 2022-01-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Carré à la farine Adresse 70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Carré à la farine Versailles