Le jardin dans tous les sens Villa Monoyer Lyon, samedi 1 juin 2024.

Le jardin dans tous les sens Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Villa Monoyer Entrée libre

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Derrière ses hauts murs en pisé, venez découvrir ou redécouvrir le jardin de la villa Monoyer et ses arbres centenaires sur plus d’un demi-hectare. Vous pourrez à votre guise déambuler librement dans le jardin, découvrir les différentes expositions ou participer aux ateliers et animations, le tout dans une ambiance musicale.

Villa Monoyer 41 rue Professeur Paul Sisley 69003 Lyon Lyon 69003 Sans Souci Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0628476304