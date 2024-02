Le jardin dans tous les sens Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson, dimanche 2 juin 2024.

Le jardin dans tous les sens Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 14h33 Le Nombril du Monde Entrée libre

Début : 2024-06-02T14:33:00+02:00 – 2024-06-02T19:33:00+02:00

Le Jardin des Histoires fourmille de trésors à dénicher, sentir, voir et peut-être même goûter. Éveillez vos sens ! Vincent, notre jardinier vous embarque pour un voyage sensoriel avec vos oreilles, vos yeux, votre nez, votre bouche et vos mains à travers la faune et la flore du jardin. Un atelier 100 % nature, pour un grand bol d’air !

Le Nombril du Monde 7 rue des Merveilles, 79130 Pougne-Hérisson, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 64 19 19 http://www.nombril.com Il se dit à Pougne-Hérisson que toutes les histoires et les plus beaux mensonges seraient nés ici. Le Nombril du Monde est un lieu inattendu, une halte ludique qui invite les badauds en quête de sensations fortes, à partir sur les traces de deux scientifiques peu connus. En accès libre, le jardin sonore du Nombril du Monde est ouvert à toutes et tous, à l’attention des petits, grands et aussi mi-grands afin que chacun retrouve, pour un temps indéfini, son âme d’enfant. Ici, il faut le croire pour le voir. Écouter pour mieux le (ra)conter… à sa manière.

Superficie 3 000 m²

