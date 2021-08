Nantes Château des ducs de Bretagne Loire-Atlantique, Nantes Le jardin d’Anne de Bretagne Château des ducs de Bretagne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pour le premier anniversaire de l’implantation du jardin d’Anne dans la cour, le château propose d’en savoir plus sur l’inspiration de ce jardin, le livre Les Grandes heures d’Anne de Bretagne, et d’explorer plus largement l’univers de la botanique à l’époque de la dernière duchesse de Bretagne comme à d’autres époques de l’histoire du monument. Début septembre, cette découverte prendra la forme d’un carré d’oriflammes imaginé par l’illustratrice nantaise Lola Félin. Elle se poursuivra le samedi 18 septembre par un après-midi d’animations scientifiques, ludiques et artistiques à la croisée de l’histoire, de la botanique, du culinaire, des arts graphiques.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

