Un jardin paisible Le jardin d’Andrée, 3 juin 2023, Massay. Un jardin paisible 3 et 4 juin Le jardin d’Andrée Un joli jardin de village, où il fait bon se poser. Membre de l’association « Et si on parlait jardin ! » de Vierzon. Un jardin varié et chaleureux à la campagne. Le jardin d’Andrée 14 Rue de la Gare 18120 Massay Massay 18120 La Renarderie Cher Centre-Val de Loire Jardin chaleureux, accueillant où il fait bon flâner. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Andrée Calmettes

