Le Jardin d’Amélie Stage culinaire Cuisine végétale de printemps Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, samedi 4 mai 2024.

Le Jardin d’Amélie Stage culinaire Cuisine végétale de printemps Apprenez à composer des menus savoureux et équilibrés avec les fruits et légumes du printemps Samedi 4 mai, 10h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi 60€ TTC pour l’ensemble du stage (café d’accueil, déjeuner réalisé avec des ingrédients sélectionnés avec soin, livret des recettes). + 10 € TTC si vous souhaitez adhérer à l’association. Sur inscription uniquement dans la limite des places disponibles.

La nature nous offre à chaque saison des saveurs et des goûts différents. En plus de correspondre à nos envies, les légumes de saison et locaux nous apportent tout ce dont notre corps à besoin au rythme des changements. Cuisinons et dégustons les fruits et légumes crus et cuits ! De quoi ravir vos papilles et celles de vos convives, tout en préservant votre santé et celle de la planète. Tout au long de cette journée, vous découvrirez de multiples idées et astuces pour composer et créer des repas équilibrés, gourmands et écoresponsables. Colorée, savoureuse, créative, la cuisine végétale a toute sa place dans nos menus !

Ce stage a pour objectif de limiter le gaspillage alimentaire, et nos recettes sont élaborées en utilisant l’intégralité des produits avec des techniques originales.

A l’Eco-atelier Pierre Rabhi, salle polyvalente Mésange

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Cuisine végétale Alimentation végétale

Vanessa Chang/Florence Battut