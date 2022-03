Le jardin d’agronomie tropicale Le jardin d’agronomie tropicale Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jardin d’agronomie tropicale Le jardin d’agronomie tropicale, 29 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 avril 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Ce jardin n’abrite plus de végétaux tropicaux, mais une atmosphère particulière se dégage toujours de ce lieu chargé d’histoire, à travers les vestiges des bâtiments de l’exposition coloniale de 1907. Le jardin d’agronomie tropicale Ce jardin n’abrite plus de végétaux tropicaux, mais une atmosphère particulière se dégage toujours de ce lieu chargé d’histoire, à travers les vestiges des bâtiments de l’exposition coloniale de 1907. ATTENTION : La visite n’aura pas lieu en deçà de 5 participants Rendez-vous : 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, entrée des piétons, face à l’avenue des Châtaigniers, RER Nogent- sur-Marne. En sortant de la gare, prendre à gauche puis l’avenue des Châtaigniers à droite Le jardin d’agronomie tropicale 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle Paris 75012 Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Balade;Nature

