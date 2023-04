Visite d’un jardin bordé de buis à Dyé Le Jardin d’Adrienne Dyé Catégories d’évènement: Dyé

Yonne

Visite d’un jardin bordé de buis à Dyé Le Jardin d’Adrienne, 4 juin 2023, Dyé. Visite d’un jardin bordé de buis à Dyé Dimanche 4 juin, 14h00 Le Jardin d’Adrienne Entrée libre Ce jardin de style anglais est bordé de buis et agrémenté de rosiers. Un goûter sera proposé à 16h. Le Jardin d’Adrienne 28 Grande Rue 89360 Dyé Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

