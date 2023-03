Arts aux Jardins Le jardin d’Adoué, 3 juin 2023, Lay-Saint-Christophe.

Arts aux Jardins 3 et 4 juin Le jardin d’Adoué Entrée 2 €

30 artistes et artisans d’art exposent dans 2 jardins extraordinaires en Lorraine.

Manifestation-phare qui allie Artisanat d’art professionnel et Jardins le temps d’un week-end exceptionnel dans le Grand Est.

Organisée pour la 18ème année par l’association Arts&Jardins, en partenariat avec le Pôle des Métiers d’art, « ARTS AUX JARDINS » s’exprime dans deux espaces paysagers singuliers, le Jardin d’Adoué à Lay-Saint-Christophe et le jardin Jean Vallée à Houdreville.

Plus de 30 artisans d’art professionnels se mettent en lumière au coeur de ces écrins de verdure et s’associent à cet événement devenu incontournable dans la région, unanimement plébiscité pour sa qualité et son originalité.

Nous souhaitons chaque année surprendre et émerveiller nos 2000 visiteurs, l’expression contemporaine de l’artisanat d’art guide nos sélections, afin de leur faire vivre des émotions uniques dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Cette année, nous mettrons à l’honneur le travail contemporain d’un ou de plusieurs professionnel(s) des métiers d’art, le choix du métier est en cours de réflexion.

Le jardin d’Adoué 8, chemin du Rupt d’Adoué, 54690 Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-moselle, Grand Est Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 22 68 12 http://www.jardin-adoue.com Ce jardin de deux hectares, composé de massifs de vivaces colorées, bassins, roseraie et nombreux arbres et arbustes de collections, offre une agréable promenade d’une heure. Une pépinière de plantes vivaces est intégrée dans l’ensemble. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Arts&Jardins