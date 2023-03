Les Touristes – La Bretagne au Jardin d’Acclimatation Le Jardin d’Acclimatation Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les Touristes – La Bretagne au Jardin d’Acclimatation Le Jardin d’Acclimatation, 11 mars 2023, Paris. Les Touristes – La Bretagne au Jardin d’Acclimatation 11 et 12 mars Le Jardin d’Acclimatation Le Jardin d’Acclimatation accueille de surprenants voyageurs, tout droit venus de Bretgane. Un petit groupe de géants va petit à petit découvrir ses allées et partir à la rencontre des passant.e.s. On verra ces marionnettes géantes, mesurant jusqu’à quatre mètres de haut, demander leur chemin, rechercher un hôtel, écrire de très grandes cartes postales, prendre la population en photo et investir le Jardin d’Acclimatation.

Plus d'informations sur l'évènement global via le lien suivant : https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/60836-la-bretagne-au-jardin-d-acclimatation Le Jardin d'Acclimatation Carrefour des Sablons, Bois de Boulogne Paris 75116

2023-03-11T10:30:00+01:00 – 2023-03-11T11:00:00+01:00

2023-03-12T15:45:00+01:00 – 2023-03-12T16:15:00+01:00 marionnettes marionnettes géantes Sortir à Paris

