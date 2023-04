Le Jardin d’Acclimatation célèbre Holi, la fête indienne des couleurs Jardin d’Acclimatation, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

7 € ou inclus dans le pass illimité

Dimanche 14 mai, l’événement réunira la communauté indienne de Paris et tous les amis du sous-continent, mais aussi tous ceux qui souhaitent découvrir l’ambiance extraordinaire de cette grande et magnifique célébration !

Après avoir été accueillis par Krishna et Radha, on pourra déambuler dans une véritable ruelle marchande indienne bordée d’une trentaine d’échoppes d’épices, de textiles et d’artisanat. Chacun pourra s’initier à la calligraphie indienne, au yoga et à la méditation, découvrir le maquillage Kathakali, qui orne le visage des acteurs de théâtre du Kerala, être recouvert de motifs de henné ou encore voir se poser au milieu de son front le fameux bindi, ce point rouge qui orne le visage des femmes qu’on croise au bord du Gange.

Dans les allées, on pourra choisir des saris, croiser des fakirs et admirer des marionnettes Kathputli, venues du Rajasthan. Dans le village gastronomique, kiosques et foodtrucks vous envahiront des parfums de tandoori, de tikka masala, de korma, de curry de safran, de piments…

200 artistes et danseurs

Sur la grande scène en plein air installée sur le Miroir Vert, la grande pelouse située devant la Fondation Louis Vuitton, s’enchaîneront de 12 h à 18 h de multiples spectacles avec des troupes classiques ou contemporaines venues du Tamil Nadu, du Maharashtra, du Punjab ou encore du Rajasthan : danses du Baratha nathyam en l’honneur de Ganesh, danse Bolly Kathak du nord de l’Inde, danse du Kerala, danse Bollywood, inspirée de grands films sentimentaux, remplis d’amour et de princes charmants, du cinéma indien, Dandiya dance, originaire du Gujarat avec des bâtons de bambous colorés, Dholl Dhamaka avec tambours et musique du Penjab…

Ce seront plus de six heures de chants, de musiques et de danses avec comme point d’orgue de ces spectacles la troupe « Bassant » du Rajasthan qui présentera la danse du Maharajah qui met en scène une vingtaine de danseurs en costumes de cavaliers dans une explosion de sons et de couleurs.

Grand lâcher de couleurs

« Krishna est amoureux de Radha. Il a la peau bleue. Elle a la peau claire. Krishna n’est pas content d’avoir la peau plus foncée que sa bien-aimée. Un soir il se confie à la mère de toutes les divinités qui lui conseille de jeter de la poudre colorée sur le visage de Radha… » Chaque année, pour fêter la fin de l’hiver et les premiers jours du printemps, toute l’Inde rejoue et s’amuse de cette histoire mythologique. C’est Holi, la grande fête des couleurs.

Pour la fête de Holi, une multitude de pigments se trouvent sur les étalages des rues de Jaipur, New Delhi ou encore Mumbai… À l’instar de la communauté indienne, venez vêtu(e)s tout de blanc. Krishna et Radha seront au Jardin d’Acclimatation pour le point d’orgue final au cours duquel aura lieu le grand lâcher de couleurs et ses centaines de kilos de poudres bleu, jaune, rose, rouge, violette, appelées gulal, qui flotteront dans l’air du bois de Boulogne… Namasté !

Jardin d’Acclimatation Carrefour des Sablons, Bois de Boulogne 75016 Paris

Contact : https://www.jardindacclimatation.fr/evenement-holi https://www.jardindacclimatation.fr/evenement-holi

@ Sylvain Bachelot Grand lâcher de couleurs au Jardin d’Acclimatation