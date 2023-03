Le jardin d’Absinthe Le Jardin d’Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages Longages Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Longages

Le jardin d’Absinthe Le Jardin d’Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages, 3 juin 2023, Longages. Le jardin d’Absinthe 3 et 4 juin Le Jardin d’Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages Petit jardin d’ornement situé dans un lotissement. C’est un jardin dense avec une grande diversité de végétaux. Le Jardin d’Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages 21 rue des pinsons 21410 Longages Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie 0631420845 Petit jardin d’ornement de 200 m² situé dans lotissement. Jardin dense avec une grande diversité de végétaux. De Toulouse A64 durection Tarbe. Sortie 30 Longages. Centre ville puis direction Le Lanson Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:30:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Longages Autres Lieu Le Jardin d'Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages Adresse 21 rue des pinsons 21410 Longages Ville Longages Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Le Jardin d'Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages Longages

Le Jardin d'Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages Longages Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longages/

Le jardin d’Absinthe Le Jardin d’Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages 2023-06-03 was last modified: by Le jardin d’Absinthe Le Jardin d’Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages Le Jardin d'Absinthe, 21 rue des pinsons 31410 Longages 3 juin 2023 21 rue des pinsons 31410 Longages Longages Le Jardin d'Absinthe Longages

Longages Haute-Garonne