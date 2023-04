Portail ouvert du verger des Z’Ecos Saint-Georgeais Le Jardin collectif des Z’Ecos Saint-Georgeais Saint-Georges-de-Didonne Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Portail ouvert du verger des Z’Ecos Saint-Georgeais Le Jardin collectif des Z’Ecos Saint-Georgeais, 4 juin 2023, Saint-Georges-de-Didonne. Portail ouvert du verger des Z’Ecos Saint-Georgeais Dimanche 4 juin, 10h00 Le Jardin collectif des Z’Ecos Saint-Georgeais Venez comme vous ​êtes, nous vous accueillons ! Le Jardin collectif des Z’Ecos Saint-Georgeais Saint-Georges-de-Didonne, rue du Maréchal Leclerc 17110 Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Le verger conservatoire (variétés anciennes), le potager en permaculture avec composteurs collectifs est installé sur un terrain communal géré en verger par une association sous convention. Arrêt de bus, centre-ville et parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Estelle Gironnet

