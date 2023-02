Rendez-vous au Labyrinthe Le jardin-clos du manoir du Fay Yvetot Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Rendez-vous au Labyrinthe Le jardin-clos du manoir du Fay, 2 juin 2023, Yvetot. Rendez-vous au Labyrinthe 2 – 4 juin Le jardin-clos du manoir du Fay

Entrée libre, inscription souhaitée sur certains ateliers

Rendez-vous aux jardins 2023 Le jardin-clos du manoir du Fay rue des Zigs-Zags, 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie [{“link”: “http://www.manoirdufay.com”}]

02 35 35 24 61 http://manoirdufayasso.com Jardin de 3200m2, où la nature a repris ses droits ces dernières années. Peu à peu remis en valeur, le jardin clos est parsemé d’espèces rustiques, locales et de fruitiers. Une haie palissée de pommiers et de poiriers anciens répond à la charmille tandis qu’une vigne luxuriante s’accroche à un mur grâce aux os de poulets et de moutons qui y sont fichés: une tradition cauchoise unique et intrigante. Rendez-vous au labyrinthe L’association faire Vivre le Manoir du Fay propose un nouveau rendez-vous à l’occasion de l’inauguration de son labyrinthe.

Cette fete sera organisée sur 3 jours avec diverses animations culturelles gratuites : Le vendredi en journée sera réservée aux écoles

Diffusion cinématographique en plein air,

une exposition sur le chant des oiseaux,

Ateliers multiples avec des associations locales,

Ateliers de l’association,

Jeux sur place,

Lectures au jardin,

Visites commentées du jardin,

Visites du manoir,

Animations de l’école de musique,

Représentation théatrale,

Concert de jazz. Plus d’informations sur notre site Internet

www.manoirdufay.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 ©FVMF

