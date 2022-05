Le jardin Cérémonium Jardin Ceremonium Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Ceremonium

Ce jardin de 1300m2 était, dit on, une cressionnière alimentée par des sources drainant l’eau des plateaux. Aujourd’hui, ce jardin charmant en bordure de Sausseron propose une balade entre son potager, sa forêt de bambou et son verger. Venez y découvrir les secrets du compostage, de la culture des légumes ainsi de la vie des animaux de la mare.

entrée libre

“Le chenil céleste” par Florence Thomassin Sculptrice – sculptures emmaillées animaux Jardin Ceremonium Allée Maurice Vlaminck 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

