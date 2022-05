Le Jardin botanique Flore-Alpe à l’ère des changements globaux Jardin botanique alpin Flore-Alpe, 4 juin 2022, Orsières.

Jardin botanique alpin Flore-Alpe, le samedi 4 juin à 10:00

A l’occasion de cette journée portes ouvertes, expérimentez les nouveautés de la saison 2022 au Jardin botanique Flore-Alpe: une balade poétique et les créations étonnantes du [FloreLab](https://www.flore-alpe.ch/fr/activities/flore-lab/) ! Cette année, Flore-Alpe propose aux visiteurs de s’immerger dans un jardin à l’ère des changements globaux. Ressentez et percevez les évolutions de notre environnement, émerveillez-vous tout en comprenant les enjeux globaux grâce à des outils de médiation scientifique et culturelle inédit et co-construit lors du [FloreLab](https://www.flore-alpe.ch/fr/activities/flore-lab/). Une balade poétique, intitulée _de la main du vivant_, promet également une découverte inédite du Jardin et de sa riche collection. Flore-Alpe est un jardin botanique unique situé dans un cadre magnifique à 1500 m d’altitude. Aménagé en 1927 comme jardin d’agrément, il s’est progressivement développé pour devenir un jardin botanique en forme d’alpinum, une création unique. Il est classé comme bien culturel d’importance nationale et a reçu le prix Schulthess des jardins de Patrimoine suisse en 2007. Flore-Alpe abrite également un Centre de recherche, le Centre alpien de phytogéographie (CAP). Le CAP est actif dans l’étude à long terme de l’impact des changements climatiques sur la végétation des Alpes. Il est en particulier reconnu pour ses travaux sur l’évolution de la flore alpine et la limite de la forêt en Valais. Le CAP est intégré dans des réseaux et programmes de recherche nationaux et internationaux. Depuis plus de 30 ans, le CAP développe des compétences dans le domaine de la biogéographie végétale, l’étude des relations entre plantes et environnement, en particuliers le climat et les changements du climat. Flore-Alpe est un lieu unique mêlant culture, botanique et recherche scientifique.

Entrée libre

Découvrez Flore-Alpe, un jardin unique mêlant botanique, poésie et recherche scientifique

Jardin botanique alpin Flore-Alpe Route de l’Adray 27 1938 Champex-Lac Orsières Entremont



