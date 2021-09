Le jardin aux oiseaux – Une balade musicale Montignac, 8 septembre 2021, Montignac.

Le jardin aux oiseaux – Une balade musicale 2021-09-08 15:00:00 – 2021-09-08 Parking du Régourdou Avenue de Lascaux

Montignac Dordogne Montignac

Spectacle présenté dans le cadre d’un partenariat avec l’Empreinte, scène Nationale Brive-Tulle pour le Festival Danse en mai en septembre.

Jean Boucault et Johnny Rasse imitent les oiseaux depuis leur tendre enfance. À l’âge adulte, ils ont décidé d’en faire des concerts qui gazouillent et roucoulent, et qu’ils tournent désormais dans le monde entier. Le public est invité à les suivre lors d’une balade spectacle, où les rejoignent des musiciens.

Tout public, dès 7 ans.

Rdv au parking du Régourdou

Gratuit, sur réservation.

© Manfred Richter

