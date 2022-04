LE JARDIN AUX OISEAUX – LES CHANTEURS D’OISEAUX Loire-Authion Loire-Authion Catégories d’évènement: Loire-Authion

Maine-et-Loire

LE JARDIN AUX OISEAUX – LES CHANTEURS D’OISEAUX Loire-Authion, 30 avril 2022, Loire-Authion. LE JARDIN AUX OISEAUX – LES CHANTEURS D’OISEAUX Médiathèque des 4 Vents 2, Rue de la Croix de Bois Loire-Authion

2022-04-30 – 2022-04-30 Médiathèque des 4 Vents 2, Rue de la Croix de Bois

Loire-Authion Maine-et-Loire Jean Boucault et Johnny Rasse sont passionnés par les oiseaux. Ils nous proposent une balade spectacle au cœur de leur jardin aux oiseaux, accompagnés d’un musicien. Infos pratiques:

Réservation obligatoire. Jean Boucault et Johnny Rasse sont passionnés par les oiseaux. Ils nous proposent une balade spectacle au cœur de leur jardin aux oiseaux, accompagnés d’un musicien. Infos pratiques:

Réservation obligatoire. Médiathèque des 4 Vents 2, Rue de la Croix de Bois Loire-Authion

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Authion, Maine-et-Loire Autres Lieu Loire-Authion Adresse Médiathèque des 4 Vents 2, Rue de la Croix de Bois Ville Loire-Authion lieuville Médiathèque des 4 Vents 2, Rue de la Croix de Bois Loire-Authion Departement Maine-et-Loire

LE JARDIN AUX OISEAUX – LES CHANTEURS D’OISEAUX Loire-Authion 2022-04-30 was last modified: by LE JARDIN AUX OISEAUX – LES CHANTEURS D’OISEAUX Loire-Authion Loire-Authion 30 avril 2022 Loire-Authion maine-et-loire

Loire-Authion Maine-et-Loire