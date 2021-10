Le Jardin aux Oiseaux Lac de la Reynerie, 2 octobre 2021, Toulouse.

### Cie Les Chanteurs d’oiseaux et Guillaume Berceau en balade-spectacle **Dans le cadre d’[Un dimanche au bord du lac](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41156/Un%20dimanche%20au%20bord%20du%20lac%20), de la [Fête de la science](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40598/La%20Fête%20de%20la%20science%202021) et de [l’événement Respirez !](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41781/Respirez%20!)** En ce mois de septembre, Les Concerts de Poche lancent leur toute nouvelle saison, placée sous le signe du renouveau et de la jeunesse. Par cette même occasion, l’association propose à ses publics de découvrir de jeunes talents de la musique en France, qui partagent souvent la scène avec leurs aînés dans un esprit de compagnonnage. De superbes moments de partage en perspective ! Les Chanteurs d’Oiseaux et le saxophoniste Guillaume Berceau interviennent dans les quartiers Bellefontaine et Reynerie, à Toulouse, les 2 et 3 octobre à l’occasion d’un week-end musical original, destiné à tous les publics. _Organisé par le Centre culturel Alban-Minville avec Toulouse Métropole, le Muséum et le Quai des Savoirs. En partenariat avec Les Concerts de Poche_ ### Présentation Faire résonner les chants d’oiseaux comme un genre musical à part entière ? C’est le pari fou des Chanteurs d’Oiseaux, révélés par les Victoires de la musique et les Molières. À pas feutrés, le public déambule pendant que les chanteurs, accompagnés d’un saxophone créatif, trillent, sifflent et gazouillent. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières. **Johnny Rasse**, Chanteurs d’Oiseaux **Jean Boucault,** Chanteurs d’Oiseaux **Guillaume Berceau**, saxophone _![]()_ ### Plus d’infos [Site Concerts de poche ](https://www.concertsdepoche.com) _![]()_ ### Infos pratiques * Samedi 2 octobre à 15h30 : Quartier Bellefontaine – Départ à la station de métro Bellefontaine – Parcours vers les bâtiments Titien-Tintoret-Goya ([Gratuit sur réservation](https://www.concertsdepoche.com/sud-ouest/concerts/reservation/a21-toulouse-02102021)) * Dimanche 3 octobre à 14h et 16h30 : Quartier Reynerie – Inscriptions et renseignements uniquement sur place – Place Abbal

