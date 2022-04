Le jardin aux oiseaux Heurteauville, 7 mai 2022, Heurteauville.

Le jardin aux oiseaux Heurteauville

2022-05-07 – 2022-05-07

Heurteauville Seine-Maritime Heurteauville

Le Parc vous invite sur la tourbière d’Heurteauville pour un Rendez-vous dédié aux oiseaux. Anne-Sophie Jehanne, chargée de mission qualification et tourisme de nature au Parc, et Géraud Ranvier, ornithologue au Parc, vous présenteront d’abord ce site exceptionnel et les nombreux oiseaux qui l’occupent. Puis, la Compagnie Les chanteurs d’oiseaux proposera une balade spectacle. Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à tous les amoureux de la nature et aux passionnés

d’ornithologie en particulier.

enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

