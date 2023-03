Expositions de nichoirs, mangeoires à oiseaux, et aquarelles de fleurs Le jardin aux oiseaux Couzeix Catégories d’Évènement: Couzeix

Expositions de nichoirs, mangeoires à oiseaux, et aquarelles de fleurs Le jardin aux oiseaux, 2 juin 2023, Couzeix. Expositions de nichoirs, mangeoires à oiseaux, et aquarelles de fleurs 2 – 4 juin Le jardin aux oiseaux 4€ par personne, terrain plat accessible aux personnes à mobilité réduite. Visite commentée d’environ 1h30, départ toute la journée,

Exposition de nichoirs, mangeoires à oiseaux de fabrication maison,

Exposition d’aquarelles réalisées par le propriétaire. Le jardin aux oiseaux 5 allée de Gorceix, 87270 Couzeix, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 87 70 05 28 http://www.nichoirenterrecuite.fr Ce jardin de 18 ans vient d’atteindre sa majorité cette année. Il permet la découverte d’une multitude de rosiers dont des lianes qui atteignent maintenant plus de dix mètres ! Une collection d’acers du japon, de viburnums, de sureaux, d’arbres à écorces remarquables, de fusains, de malus et de crataegus participent au nourrisage des oiseaux. Des dizaines de vivaces agrémentent les massifs floraux qui serpentent dans les différentes zones du jardin. Un spécimen unique de chêne commun taillé en nuage est également à découvrir. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:30:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©raymond mazerolas

