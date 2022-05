LE JARDIN AUX OISEAUX, 15 mai 2022, .

LE JARDIN AUX OISEAUX

2022-05-15 16:00:00 – 2022-05-15

Une balade spectacle à pas feutrés à la rencontre de la nature et de ses habitants ailés.

Entrez en communion avec la nature, immiscez-vous en elle, dans ses plus profonds secrets. Vos paroles deviennent murmures, le silence se fait peu à peu et s’impose. À pas feutrés, vous commencez votre migration, les sens en éveil, en quête de sons. Oh surprise, les chanteurs d’oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent… et les oiseaux leurs répondent. Des fauvettes apparaissent, elles s’approchent. Cri d’alarme d’un merle, cri d’effroi d’un geai, chant d’amour d’un pinson… une scène de vie se met en place et rappelle que, chez les êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez les humains. La nature est accueillante ou cruelle ; le paysage est le décor d’un récit que les artistes traduisent en musique.

Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.

Journée organisée en partenariat avec la commune de Saint-Maurice-Navacelles, dans le cadre de la préfiguration de son Tiers-lieu, le service intercommunal des eaux du Lodévois Larzac (SIELL), et le service Tourisme de la Communauté de communes Lodévois et Larzac.

dernière mise à jour : 2022-04-10 par