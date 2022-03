Le jardin aux fleurs sauvages – Sortie CPIE Agnos Agnos Catégories d’évènement: Agnos

Le jardin aux fleurs sauvages – Sortie CPIE Agnos, 15 juin 2022, Agnos. Le jardin aux fleurs sauvages – Sortie CPIE Agnos

2022-06-15 09:30:00 – 2022-06-15 12:30:00

A Agnos, l'association d'insertion Estivade cultive dans ses jardins pas moins de 14 espèces florales pyrénéennes. Leur mise en culture a permis de constituer une "grainothèque", ces espèces rustiques participant à la sauvegarde de la biodiversité locale.

+33 5 59 36 28 98

CPIE

