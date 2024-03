Le jardin au naturel Rue Lorois Pontivy, mercredi 6 mars 2024.

Morbihan

Le temps d’un après-midi, apprenez à réaliser des bombes à graines et des semis. Profitez d’un échange de graines et admirez la maquette d’un jardin au naturel réalisée par l’association Alimentation Bien Commun. Une projection sur le thème du jardin clôturera la journée.

Ouvert à tous et toutes | À partir de 4 ans | 7€ | Sur adhésion et inscription .

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06 17:00:00

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

