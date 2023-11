Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris, 5 décembre 2023, Paris. Le mardi 05 décembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Le jardin Atlantique

Au-dessus des voies ferrées de la gare Montparnasse se trouve la plus extraordinaire salle des pas perdus. Pas besoin de prendre le train jusqu'à la côte pour bénéficier d'une ambiance maritime : la palette végétale reprend une partie des plantes poussant en bord de mer, l'aménagement évoque les bateaux, les vagues, les conditions atmosphériques. Ce jardin unique est une prouesse technique et une réussite paysagère.

voies ferrées de la gare Montparnasse se trouve la plus extraordinaire salle

des pas perdus. Pas besoin de prendre le train jusqu’à la côte pour bénéficier

d’une ambiance maritime : la palette végétale reprend une partie des plantes

poussant en bord de mer, l’aménagement évoque les bateaux, les vagues, les

conditions atmosphériques. Ce jardin unique est une prouesse technique et une

réussite paysagère. Rendez-vous : place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, au

Rendez-vous : place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, au terminus du bus 91 jardin Atlantique place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris Contact : education-environnement@paris.fr

Jardin de l' atlantique© pascal Bonneau

